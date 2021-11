Julian Wittich Quartet Institut Liszt Paris, 19 novembre 2021, Paris.

Julian Wittich Quartet

Institut Liszt Paris, le vendredi 19 novembre à 20:00

**Le Julian Wittich Quartet** est une jeune formation placée sous la direction du Taïwanais Julian Wittich, bassiste et compositeur de jazz. Les autres membres du groupe, musiciens confirmés, viennent tous trois des Pays-Bas. Ce sont le saxophoniste Gideon Tazelaar, le pianiste Oscar Ployart et le batteur Carlos Ayuso. Dans un style enlevé et séduisant où se mêlent compositions originales et jazz traditionnel, le quatuor interprète un répertoire inventif tout en restant accessible aux amateurs de jazz de tous âges. La création du Julian Wittich Quartet ne saurait se comprendre hors du contexte taïwanais dans lequel Julian Wittich a grandi. L’ouverture sur le monde et la liberté dont il a joui étant en tous points égales à celles qu’il aurait connues en Europe, il a pu profiter pleinement de l’ambiance démocratique pour réaliser son idéal et produire avec d’autres musiciens de talent un jazz de niveau international qui sache captiver les mélomanes. Sur une base de jazz traditionnel, mais en y intégrant des sonorités, éléments mélodiques et rythmes de leur culture musicale personnelle, les membres du quatuor aiment à revisiter des morceaux de jazz anciens. Ils espèrent pouvoir sortir un album à l’automne 2022 et entreprendre une tournée dans des pays qui leur sont chers, Espagne, Danemark, Pays-Bas et Taïwan, afin d’y faire apprécier le haut niveau international de leur jazz. Avec son quatuor, Julian Wittich souhaite offrir au public, sans distinction de génération, un jazz optimiste, prenant et de haute qualité.

Entrée libre

Concert dans le cadre de la 19ème édition de Jazzycolors 2021

Institut Liszt Paris 92 Rue Bonaparte, 75006 Paris Paris Quartier de l’Odéon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T21:30:00