JULIAN MARLEY CENTRE CULTUREL LE FAMILY Landerneau, dimanche 16 juin 2024.

Julian Ricardo Marley né le 4 juin 1975 à Londres. Fils de Bob Marley et de Lucy Pounder, il grandit entre l’Angleterre et la Jamaïque. Formé à la musique dès son plus jeune âge, il est à la fois claviériste, batteur, bassiste, guitariste, entre autres.En 1989, il s’implique dans la création de la maison de production Ghetto Youths Crew en compagnie de ses frères Ziggy et Stephen. Dès 1992, il part vivre en Jamaïque et commence à travailler avec les plus grands musiciens reggae de l’île comme Aston Family Man Barrett, Earl Wire Lindo, Tyrone Downie, Earl Chinna Smith etc…En 1996, il réalise un album solo, Lion in the Morning, et entame une tournée internationale. Son album, Awake, réalisé avec ses frères Damian et Stephen entre Miami et Kingston, est sorti en juin 2009 chez Universal pour le monde, et révèle un reggae à la fois moderne, teinté de hip-hop et de R’n’B, mais élaboré dans la plus pure tradition Roots

Tarif : 29.00 – 31.00 euros.

Début : 2024-06-16 à 19:00

CENTRE CULTUREL LE FAMILY 2 RUE DE LA PETITE PALUD 29800 Landerneau 29