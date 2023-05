Julian Lage Trio – Festival ALL STARS New Morning, 18 juillet 2023, Paris.

Le mardi 18 juillet 2023

de 22h00 à 23h30

Le mardi 18 juillet 2023

de 19h30 à 21h30

.Tout public. payant Tarif New Morning : 30.80 EUR

Le guitariste Julian Lage revient avec un nouvel album époustouflant, View With A Room, que l’Associated Press a qualifié d’« exploration exubérante, engageante et inventive des styles ».

Julian Lage est jeune, 35 ans, mais pour autant, le nord-américain est l’un des guitaristes les plus importants au monde. Il a sorti 14 albums en tant que leader et près de 30 en tant que sideman pour des artistes de la trempe de John Zorn, Gary Burton, Nels Cline, Dave Douglas,…

Julian Lage est un virtuose de la guitare, capable d’extraire et de faire jaillir des étincelles de sa Fender Telecaster, avec un son brillant et lumineux. Pour autant, sa musique n’exploite pas cette virtuosité, elle ne cherche pas l’exhibition technique, mais se base sur des compositions dont le but est d’exprimer des émotions et des textures, en dessinant des paysages et en nous transportant dans des lieux pleins de beauté.

Dans son dernier album, « View With a Room » (2022), son deuxième sur le label Blue Note, il nous propose 10 thèmes originaux qui explorent les possibilités orchestrales de la guitare, ajoutant à son trio guitare, basse et batterie une seconde guitare, qui n’est autre que celle de Bill Frisell, qui apporte son inimitable son à ce superbe album. « View With a Room » (2022) est l’un de ces albums où, à chaque nouvelle écoute, on découvre des nuances passées inaperçues, qui contribuent à enrichir une oeuvre pleine d’inspiration et de créativité.

== Line up ==

Julian Lage (Guitare), Jorge Roeder (Basse), Joey Baron (Batterie)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/6780389415322587/ https://www.facebook.com/events/6780389415322587/ https://www.newmorning.com/20230718-5744-festival-all-stars-julian-lage-trio.html

Julian Lage Trio – Festival ALL STARS