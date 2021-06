Paris New Morning Paris Julian Lage New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dernier album : « Love Hurts » Nouveau power trio pour Julian Lage Enfant prodige de la six cordes, Julian Lage est devenu l’une des voix les plus originales de la guitare jazz. Fin, mélodiste, improvisateur agile, c’est un musicien tel qu’on le rêve car il réussit l’alliage de la discrétion et de l’exigence. Avec aisance et décontraction, Julian Lage sort le grand jeu et joue comme il respire. Le guitariste virtuose surprend encore. Sa puissance expressive peu commune contribue à ré-inventer de grands hits américains dont il propose de superbes versions. Un propos réjouissant ! Cette fois le guitariste s’associe à Jorge Roeder (contrebasse) et Dave King (batterie), le batteur du fameux trio « The Bad Plus » C’est donc avec appétit que l’on retrouve le son très bluesy de sa guitare au service d’un répertoire plus exigeant. Le virtuose californien n’est pas du genre à étaler sa technique pourtant monstrueuse. Concerts -> Jazz New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210722-5042-julian-lage-trio.html Concerts -> Jazz Musique

