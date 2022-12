Julian et Christian Prégardien avec l’Orchestre de chambre de Paris Théâtre des Champs-Elysées Paris Catégories d’évènement: île de France

Julian et Christian Prégardien avec l’Orchestre de chambre de Paris Théâtre des Champs-Elysées, 9 février 2023, Paris. Le jeudi 09 février 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Tarifs de 5€ à 55€ Les deux ténors, père et fils, dialogueront en musique avec l’Orchestre de chambre de Paris. De quels matériaux sont tissés les liens familiaux ? Comment se passent les flambeaux et se perpétuent les filiations ? Autour de ces belles questions sont réunis deux grands ténors, qui se trouvent être père et fils : Christoph et Julian Prégardien. Ensemble, ils ont choisi des lieder de Beethoven et Schubert, réarrangés pour l’occasion par la compositrice Clara Olivares, et auxquels feront écho des textes et poèmes, tandis que Lars Vogt dirigera l’orchestre et accompagnera au piano les chanteurs. Un dispositif auquel s’ajoute, selon Christoph Prégardien, une mesure de facétie : « Avec Julian, nous jouons autour du fait que, tout au long de la soirée, le public ne sait plus qui chante quoi. » BEETHOVEN Les Créatures de Prométhée, ouverture

SCHUBERT / REGER Prometheus

SCHUBERT / BRAHMS Greisengesang

SCHUBERT Der Vater mit dem Kind

SCHUBERT / REGER Erlkönig

BEETHOVEN Coriolan, ouverture

BEETHOVEN Meine Seele ist erschüttert, extrait de Christus am Öhlberge

SCHUBERT Lied vom Wolkenmädchen, extrait d’Alfonso und Estrella

SCHUBERT / WEBERN Der Wegweiser, extrait du Voyage d’hiver

SCHUBERTTotengräbers Heimweh

SCHUBERT Der Doppelgänger, extrait de Der Schwanengesang

SCHUBERT / OLIVARES Nacht und Träume

SCHUBERT Im Abendrot *Harry Ogg (direction) et Danae Dörken (piano) remplacent Lars Vogt, disparu le 5 septembre dernier. Harry Ogg* : direction Christoph Prégardien : ténor Julian Prégardien : ténor Danae Dörken : piano Orchestre de chambre de Paris Théâtre des Champs-Elysées 15 avenue Montaigne 75008 Paris Contact : https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/pere-et-fils/ https://billetterie.orchestredechambredeparis.com/selection/event/date?productId=10228491042338

