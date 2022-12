JULIA SANDSTROM – La Folie Douce Hotels Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie DJ Internationale !

Une surprise comme on en veut tous les jours !

La Folie Douce Hotels aura le plaisir d’accueillir JULIA SANDSTROM ! dans son club ! L’Après-Ski ! ❄️



Jeudi 29 décembre

de 22h à 2h

infos@lafoliedoucehotels.com +33 4 50 55 10 00 https://www.lafoliedoucehotels.com/

