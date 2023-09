Julia Richard Trio Le Melville Paris, 31 octobre 2023, Paris.

On ne sait de la voix de Julia ou de son jeu à la contrebasse ce qui est le plus envoûtant. Mais l’une et l’autre sont la promesse d’un moment délicieux.

Chanteuse depuis son plus jeune âge, Julia est devenue aussi contrebassiste au détour d’un couloir de conservatoire en 2019 lorsque l’un de ses professeurs lui proposa quelques cours. Il ne lui laissa que 30 secondes pour répondre. Elle ne se douta pas un instant que ce « oui » instinctif qu’elle donna, démarrerait une histoire d’amour mais aussi de travail acharnée. Depuis elle n’a cessé de travailler son instrument, allant jusqu’à 10 heures par jour, et moins d’une année après avoir commencé, elle est admise au Conservatoire Regional de Paris en cursus jazz.Franco-mexicaine, son univers se définit par un mélange intelligent de musique latine, d’influences jazz telles que Esperanza Spalding, Veronica Swift, Paul Chambers, Monk, d’un univers pop où elle emprunte aussi bien à Supertramp, à Sting, qu’à Stevie Wonder. Par le passé, la chanson française a aussi inspiré son voyage (Edith Piaf, Serge Gainsbourg, Barbara) ainsi que le rock (Led Zepplin, Pink Floyd) et c’est avec une ancienne formation qu’elle a notamment pu jouer à la Boule Noire, ou encore au Réservoir à Paris.

C’est donc via toutes ces influences qu’elle entretient aujourd’hui un style presque indéfinissable dont le liant est sa voix.

