JULIA RICHARD TRIO Invite Nathan Mollet & Philippe Dallemagne Le Baiser Salé Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 21h15 à 22h15

Le jeudi 29 février 2024

de 22h30 à 23h30

Le jeudi 29 février 2024

de 19h45 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif Unique (3ème concert) : 9 EUR

Tarif Unique (1er et 2ème concert) : 12 EUR

Julia Richard livre une histoire sincère remplie d’amour dans un trio de jazz original !

Chanteuse, contrebassiste et bassiste, Julia ne manque pas d’authenticité.

Franco-mexicaine, elle s’inspire de tout ce qui l’entoure. Le jazz et la pop sont ses crédos, et c’est avec originalité qu’elle interprète à sa façon des morceaux tous aussi variés les uns que les autres. Inspirée dans sa jeunesse par les grandes voix de Whitney Houston, Ella ou encore Piaf, la pop, la musique mexicaine et le jazz plus récemment, elle livre aujourd’hui une histoire qui est sienne, remplie d’amour, d’humour et d’originalité.

Une sincérité à découvrir et un voyage auquel prendre part.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/residence-julia-richard-trio-invite-nathan-mollet-philippe-dallemagne-19h45-21h15-22h30

JULIA RICHARD TRIO Invite Nathan Mollet & Philippe Dallemagne