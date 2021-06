Julia Pertuy Espace Job, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Toulouse.

### Musique / Chanson [**Dans le cadre de la Programmation estivale « Instantanés » 2021**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34811/%20Programmation%20estivale%20″Instantanés »%202021) Libérant sa voix et ses mots, Julia s’accompagne de son clavier en y ajoutant une touche d’électro. La jeune musicienne aime aussi faire vibrer son violoncelle pour apporter une nouvelle résonance à sa voix : des petits interludes pour un live encore plus vivant. Souhaitant être autant musicienne « instrumentiste » que « chanteuse », sa musique prend une part tout aussi importante que le texte de ses chansons. Vivant entre Toulouse et Paris, la jeune Nancéienne fait partie du dispositif d’accompagnement de groupes “Sur Mesure” 2019/2020 proposé par Music’Halle en collaboration avec le Metronum. Parmi toutes les opportunités qui s’ouvrent à elle, Julia fait les premières parties de Brigitte Fontaine de Mademoiselle K en 2020. La même année, elle obtient son DNSPM (Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicienne) en tant que chanteuse et instrumentiste à l’isdaT (institut supérieur des arts de Toulouse). Elle est aussi la 1ère lauréate du prix d’écriture Claude Nougaro 2020. Julia nous livre ses émois se refétant sur le miroir du quotidien. Il est alors facile de s’identifier aux textes de ses chansons inspirées de différents instants de sa vie, de ses préoccupations ou encore, de choses dont elle a été témoin. Cela, sans jamais oublier la beauté et la douceur que lui inspire l’espoir. Ses mots sont parfois bruts et directs mais sont toujours bercés ou bordés par des envolées lyriques et poétiques : traits de sa propre personnalité. En effet, Julia aime jouer avec le son des mots et en détourne parfois même leur sens premier. Une liberté que l’on retrouve aussi lors de ses improvisations vocales. ### Plus d’infos [Écouter Julia Pertuy sur SoundCloud](https://soundcloud.com/user-650567346) //www.youtube.com/embed/Upj3i19Olt4 ![]() ### Infos pratiques * Samedi 24 juillet à 17h et 19h, à l’Espace Job (patio) * Durée : entre 30 et 40 min par représentation * L’organisation et l’accueil du public se feront dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur

Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



