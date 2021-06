Paris Librairie Delamain Paris Julia Minkowski & Lisa Vignoli en signature chez Delamain ! Librairie Delamain Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 19h à 21h

gratuit

Nous sommes heureux·ses d’accueillir Julia Minkowski et Lisa Vignoli en séance de signatures autour de leur livre « L’avocat était une femme ; le procès de leur vie » publié aux Éditions JC Lattès. De passionnants témoignages qui donnent envie de trouver un équivalent féminin au terme « ténor du barreau » ! Une belle idée de cadeau pour la fête des Mères ! * ATTENTION : POUR RESPECTER LES MESURES SANITAIRES LA FILE D’ATTENTE SERA À L’EXTÉRIEUR. PRÉVOYEZ DES VÊTEMENTS CHAUDS ! À PROPOS DU LIVRE : 9 avocates pénalistes racontent le procès qui les a marquées : des récits pleins d’intelligence, de verve, de talent, qui interrogent à la fois la place des femmes dans un milieu longtemps considéré comme masculin, et le rôle complexe de l’avocat·e dans la justice. Un livre à la fois intime et universel, qui n’a qu’un seul défaut : on en voudrait d’avantage À retrouver ici : https://bit.ly/3gku9Hm Photo© Droits Réservés Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Delamain 155 Rue Saint-Honoré Paris 75001

1, 7 : Palais Royal – Musée du Louvre (104m) 7, 14 : Pyramides (371m)

Contact :Librairie Delamain 01 42 61 48 78 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-delamain.com https://www.facebook.com/librairiedelamain/ Animations -> Lecture / Rencontre En famille

