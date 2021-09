Julia Maura, Collectif MU et invité·e·s La Station – Gare des Mines, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Pagaille – Installation / Vidéo / Exposition / Performance / Musique

Pagaille mélange dans une joyeuse spontanéité des pratiques indépendantes et do it yourself autour d’un des concept central du manifeste cyborg de Donna Haraway : l’indépendantisation par l’outil et la technique (projets autoproduits mêlant musique et visuel, auto-édition, sérigraphie, cinéma expérimental, logiciels libres, instruments de musique à base d’objets détournés de leurs usages). L’évènement se place sous le signe de la mutation dans un monde en bouleversement. Il réunit la théorie et la pensée queer et féministe avec la pratique de la bidouille (hacker / logiciel libre / cinéma expérimental) pour provoquer des rencontres et des croisements, et décloisonner les milieux et les pratiques dans une joyeuse pagaille.

Avec le soutien de : la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture.

La Station – Gare des Mines 29 avenue de la porte d’Aubervilliers Paris 75018

12 : Front Populaire (665m) 12 : Porte de la Chapelle (868m) 35, 54 Rosa Parks (RER E) Porte d’Aubervilliers (T3bis)



Contact : http://www.lastation.paris

©MU