JULIA MARGARET CAMERON – Capturer la beauté Jeu de Paume Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Du mardi 10 octobre 2023 au dimanche 28 janvier 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

mardi

de 11h00 à 21h00

.Tout public. payant

De 9 à 12 euros

Le Jeu de Paume rend hommage à Julia Margaret Cameron (1815-1879), pionnière du portrait photographique. Célébrée à son époque pour ses portraits en gros plan, admirée et décriée pour son goût pour un flou artistique.

Première rétrospective de cette ampleur qui lui est consacrée à Paris, Julia Margaret Cameron. Capturer la beauté dévoile une centaine de photographies, de ses premières expérimentations aux compositions historiques, littéraires ou allégoriques figuratives, en passant par une impressionnante galerie de portraits de ses contemporains.

Son approche, très personnelle et si décriée en son temps, de la technique photographique, du flou aux erreurs diverses, s’est affirmée comme la marque d’un style précurseur, intégrant de manière novatrice l’imperfection et l’accident. Originale et hors du temps, l’œuvre, réalisée en à peine une décennie, entre 1864 et 1875, représente une des plus belles illustrations du souffle épique des débuts de la photographie.

L’exposition, produite par le Victoria and Albert Museum, est majoritairement constituée d’œuvres de l’artiste issues des collections du musée britannique. Pour l’étape parisienne, la seule en Europe, elle bénéficie de prêts exceptionnels de la Bibliothèque nationale de France (BnF), du musée d’Orsay et de la Maison Victor Hugo.

Jeu de Paume 1 place de la Concorde 75001 Paris

Contact : https://jeudepaume.org/

JULIA MARGARET CAMERON I Wait 1872