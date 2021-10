Paris Lavoir Moderne Parisien île de France, Paris Julia Macarez + Marion Chiron / Alto et accordéon Lavoir Moderne Parisien Paris Catégories d’évènement: île de France

Julia Macarez + Marion Chiron / Alto et accordéon Lavoir Moderne Parisien, 16 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 décembre 2021

de 19h à 19h45

Musique classique Au festival La Semaine Classique du Lavoir Au Lavoir Moderne Parisien LE CONCERT Suite de Vaughan WIlliams Ce sont les couleurs de l’Angleterre mais aussi l’ampleur de la symphonie, le souffle des chants folkloriques et l’intimité de la musique de chambre que l’on retrouve dans cette Suite de Ralph Vaughan Williams en huit mouvements, composée à partir de l’année 1933 et créée en 1934. Initialement écrite pour alto et orchestre, cette oeuvre sera ici interprétée par un duo, celui de l’alto et de l’accordéon. Julia Macarez, alto Marion Chiron, accordéon LE FESTIVAL ET LA PROGRAMMATION La Semaine Classique du Lavoir est un festival de musique classique qui se distingue par son originalité, son ouverture sur des imaginaires multiples et son son atmosphère chaleureuse. Porté par la violoncelliste Michèle Pierre , il s’implante pour la troisième année consécutive au Lavoir Moderne Parisien, écrin à l’acoustique parfaite pour ce répertoire. Les artistes de la 3e édition : Louis Rodde, Gwendal Giguelay, Romain Louveau, Marion Chiron, Julia Macarez, Roberta Roman, Marisa Mercadé, Michèle Pierre, Emmanuel Carlier, Maëlle Vilbert, Fiona Monbet, Anaïs Georgel, Paul Colomb, Jî Drû et Sandra Nkaké. Aliette Delaleu nous fait l’honneur d’être la marraine de la 3e édition du festival ! Découvrir la programmation en détails : http://www.lasemaineclassiquedulavoir.com Concerts -> Classique Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon Paris 75018

Contact : La Semaine Classique du Lavoir lasemaineclassiquedulavoir@gmail.com http://www.lasemaineclassiquedulavoir.com https://www.facebook.com/lasemaineclassiquedulavoir https://twitter.com/ClassiqueLavoir Concerts -> Classique Étudiants;Ados;Musique;En famille

Semaine classique du Lavoir

