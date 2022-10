JULIA LANGE EN CONCERT Mende, 13 mai 2023, Mende.

JULIA LANGE EN CONCERT

48 – OT de Mende Boulevard de Soubeyran Mende

2023-05-13 20:30:00 – 2023-05-13 21:30:00

Boulevard de Soubeyran Mende Lozre

6 EUR Mende Le concert de JULIA LANGE vous donnera un bel aperçu des différents styles et techniques de la guitare classique et acoustique avec un répertoire allant de Bach aux Beatles.

JULIA LANGE est née le 3 septembre 1998 en Allemagne près de Francfort/Main. Sa première guitare est celle de son frère aîné : Celui-ci l’avait abandonné et c’était à l’âge de 8 ans l’occasion rêvée pour JULIA de commencer sa carrière de guitariste. Son frère lui donne les toutes premières leçons, mais en contrepartie JULIA lui doit son argent de poche. Elle se tourne donc très vite vers un professeur de guitare professionnel. Au cours des années suivantes, elle a suivi des cours de guitare classique auprès d’Elisabeth Becker, de Fritz Ludwig et enfin de 2011 à 2015 chez Stephan Werner au Conservatoire «Hoch » de Francfort/Main avant de commencer ses études au Conservatoire supérieur « Carl Maria von Weber » à Dresde (Allemagne). JULIA LANGE est lauréate de plusieurs concours nationaux et internationaux, dont le premier prix au concours fédéral « Jugend musiziert » 2015 à Hamburg et le prix « D’Addario » 2015 du concours international « Alexis Rago » à Stuttgart. Elle est connue du grand public grâce à sa chaine Youtube, qui cumule à ce jour presque 9 millions de vues, et grâce à son apparition à la télévision notamment sur la chaine ARTE. Elle a déjà donné une multitude de concerts en Allemagne, en France, en Suisse, en Pologne, en Espagne, en Chine et à Hongkong. JULIA LANGE ne limite pas son activité artistique à la pratique de la guitare classique : elle joue également du « fingerstyle » sur guitare acoustique et de la guitare électrique dans son groupe « Funky Times ». Elle a réalisé des arrangements de plusieurs classiques de la pop dans lesquels elle combine allègrement les techniques de la guitare classique avec celles du «fingerstyle». Elle se consacre depuis quelque temps également à la composition. JULIA LANGE est née le 3 septembre 1998 en Allemagne près de Francfort/Main. Sa première guitare est celle de son frère aîné : Celui-ci l’avait abandonné et c’était à l’âge de 8 ans l’occasion rêvée pour JULIA de commencer sa carrière de guitariste. Son frère lui donne les toutes premières leçons, mais en contrepartie JULIA lui doit son argent de poche. Elle se tourne donc très vite vers un professeur de guitare professionnel. Au cours des années suivantes, elle a suivi des cours de guitare classique auprès d’Elisabeth Becker, de Fritz Ludwig et enfin de 2011 à 2015 chez Stephan Werner au Conservatoire «Hoch » de Francfort/Main avant de commencer ses études au Conservatoire supérieur « Carl Maria von Weber » à Dresde (Allemagne). JULIA LANGE est lauréate de plusieurs concours nationaux et internationaux, dont le premier prix au concours fédéral « Jugend musiziert » 2015 à Hamburg et le prix « D’Addario » 2015 du concours international « Alexis Rago » à Stuttgart. Elle est connue du grand public grâce à sa chaine Youtube, qui cumule à ce jour presque 9 millions de vues, et grâce à son apparition à la télévision notamment sur la chaine ARTE. Elle a déjà donné une multitude de concerts en Allemagne, en France, en Suisse, en Pologne, en Espagne, en Chine et à Hongkong. JULIA LANGE ne limite pas son activité artistique à la pratique de la guitare classique : elle joue également du « fingerstyle » sur guitare acoustique et de la guitare électrique dans son groupe « Funky Times ». Elle a réalisé des arrangements de plusieurs classiques de la pop dans lesquels elle combine allègrement les techniques de la guitare classique avec celles du «fingerstyle». Elle se consacre depuis quelque temps également à la composition.

Concert co-accueilli par Scènes Croisées et l’association guitare en gévaudan

Le concert de JULIA LANGE vous donnera un bel aperçu des différents styles et techniques de la guitare classique et acoustique avec un répertoire allant de Bach aux Beatles.

JULIA LANGE est née le 3 septembre 1998 en Allemagne près de Francfort/Main…

billetterie@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 https://scenescroisees.fr/

Tyron Lau

Boulevard de Soubeyran Mende

dernière mise à jour : 2022-10-21 par 48 – OT de Mende