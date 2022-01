JULIA CHAUSSON Église Saint-Étienne Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

JULIA CHAUSSON Église Saint-Étienne, 8 mars 2022, Beaugency. JULIA CHAUSSON

du mardi 8 mars au jeudi 31 mars à Église Saint-Étienne

Cette année, c’est Julia Chausson, graveure, illustratrice et auteur qui sera mise à l’honneur à l’occasion de la 37ème édition du Salon du livre. L’Eglise Saint-Etienne sera donc investie par différents travaux et créations de l’artiste qui est actuellement en cours de réalisation d’une exposition sur-mesure. Dans son atelier aux portes de Paris, Julia Chausson crée des images en gravure sur bois. Diplômée de l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris et formée à la gravure, elle a publié de nombreux livres pour les enfants, petits et grands. Les livres d’artiste qu’elle crée et imprime dans son atelier sont le fruit d’expérimentations libres de toutes contraintes éditoriales, des objets de recherches.

Gratuit

Exposition Julia CHAUSSON Église Saint-Étienne Place du Martroi, Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T10:00:00 2022-03-08T12:00:00;2022-03-08T14:30:00 2022-03-08T17:30:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-09T14:30:00 2022-03-09T17:30:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T12:00:00;2022-03-10T14:30:00 2022-03-10T17:30:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T12:00:00;2022-03-11T14:30:00 2022-03-11T17:30:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-12T14:30:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T12:00:00;2022-03-13T14:30:00 2022-03-13T17:30:00;2022-03-14T14:30:00 2022-03-14T17:30:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T12:00:00;2022-03-15T14:30:00 2022-03-15T17:30:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-16T14:30:00 2022-03-16T17:30:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T12:00:00;2022-03-17T14:30:00 2022-03-17T17:30:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T12:00:00;2022-03-18T14:30:00 2022-03-18T17:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T12:00:00;2022-03-20T14:30:00 2022-03-20T17:30:00;2022-03-21T14:30:00 2022-03-21T17:30:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T12:00:00;2022-03-22T14:30:00 2022-03-22T17:30:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-23T14:30:00 2022-03-23T17:30:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T12:00:00;2022-03-24T14:30:00 2022-03-24T17:30:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T12:00:00;2022-03-25T14:30:00 2022-03-25T17:30:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T17:30:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T12:00:00;2022-03-27T14:30:00 2022-03-27T17:30:00;2022-03-28T14:30:00 2022-03-28T17:30:00;2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T12:00:00;2022-03-29T14:30:00 2022-03-29T17:30:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T12:00:00;2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T17:30:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T12:00:00;2022-03-31T14:30:00 2022-03-31T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Église Saint-Étienne Adresse Place du Martroi, Beaugency Ville Beaugency lieuville Église Saint-Étienne Beaugency Departement Loiret

Église Saint-Étienne Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/