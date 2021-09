Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat île de France, Juvisy-sur-Orge Julia Borderie et Tanguy Clerc Espace Jean Lurçat Juvisy-sur-Orge Catégories d’évènement: île de France

Julia Borderie et Tanguy Clerc Espace Jean Lurçat, 2 octobre 2021, Juvisy-sur-Orge. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 17h30 à 0h

gratuit

Tripple Dribble et Nage libre – programmation En mouvement À l’occasion de Nuit Blanche, le hall de l’Espace Jean Lurçat accueille une installation de Tanguy Clerc réalisée en collaboration avec Tristan Dubus. Imaginée pour le lieu, Nage Libre sera visible en continu de 17h30 à minuit. Trois Crinoïdes fous d’une hauteur de 2m sont activés par la présence du public et donnent naissance à une forme de ballet improvisé. Sur le parvis, Julia Borderie convie à 17h30 le public à assister à la performance Tripple Dribble à l’occasion de laquelle des joueurs de basket s’opposeront dans un match aux règles revisitées où art et sport réévaluent leurs fonctionnements respectifs. Des sculptures obstacles placées à l’endroit des tirs viennent modifier les stratégies En partenariat avec : Les Bords de Scènes – Espace Jean Lurçat https://www.lesbordsdescenes.fr/

Avec le commissariat de : Morgane Prigent Nuit Blanche -> Nuit Blanche Espace Jean Lurçat Place du Maréchal Leclerc Juvisy-sur-Orge 91260

Juvisy-sur-Orge (Lignes C et D)

Contact :Ecole et Espace d'art contemporain Camille Lambert https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/culture/arts-et-expositions/ecole-et-espace-dart-contemporain-camille-lambert-juvisy-sur-orge

Tanguy Clerc, Crinoïdes fous © Mélodie Girard

