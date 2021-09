Nantes Belle de Jour Loire-Atlantique, Nantes Jules Verne Grand Écran – L’Étoile du Sud Belle de Jour Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30

Gratuit : oui tous publics L’Étoile du Sud Réalisé par Sydney Hayers ( 1969 ) Avec Ursula Andress, George Seagal, Michel Constantin et Orson Welles VOSTF Co-production franco-britannique, l’Étoile du Sud est une pure comédie d’aventure au casting international impréssionnant, où tout le monde s’est visiblement beaucoup amusé. Situé en Afrique de l’Ouest au début du 20e siècle, le film suit les aventures d’un couple mal assorti d’aventuriers à la poursuite de l’Étoile du Sud, le plus gros diamant du monde, sur une route qui sera semée d’embûches et de personnages peu recommandables. Cette adaptation d’un roman de Jules Verne sur une idée de Paschal Grousset, se base sur une adaptation antérieure par Jean Giono et embarque le spectateur sur les pistes de l’Afrique Occidentale, pour son plus grand plaisir ! Belle de Jour adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 40 14 84 49 https://www.belledejour.org/ 02 40 69 72 52

Lieu Belle de Jour Adresse 4 place du 51e Régiment d'Artillerie Ville Nantes