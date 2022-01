Jules Verne Grand Ecran – Les Tribulations d’un Chinois en Chine Belle de Jour, 9 février 2022, Nantes.

2022-02-09

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui Tous publics

Réalisé par Philippe de Broca (1965) d’après le roman de Jules VerneAvec Jean-Paul Belmondo, Ursula Andress et Jean Rochefort Arthur Lempereur (J.-P. Belmondo) est un jeune milliardaire désœuvré, qui n’attend plus rien de la vie et souhaite en finir. Mais une tentative d’assassinat et la rencontre d’une belle et jeune ethnologue (U. Andress) vont lui redonner goût à la vie, et à l’aventure ! Un an après le succès phénoménal de L’Homme de Rio, le réalisateur Philippe de Broca retrouve l’immense Belmondo, épaulé d’un casting en or, pour le plus grand plaisir des spectateurs et spectatrices, le temps d’un film d’aventure encore plus fou, librement adapté de l’œuvre de Jules Verne, mais aussi de Tintin !Cascades, humour, paysages magnifiques, tout est là dans ces tribulations, et pour tous les âges..

Belle de Jour adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 14 84 49 https://www.belledejour.org/