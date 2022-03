Jules Verne Grand Ecran – Le Tour du monde en 80 jours Belle de Jour Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jules Verne Grand Ecran – Le Tour du monde en 80 jours Belle de Jour, 7 avril 2022, Nantes.

Horaire : 20:00 23:00

Gratuit : oui Tous publics Réalisé par Michael Anderson (1956) d’après le roman de Jules VerneAvec David Niven, Shirley Mclaine, Cantinflas – VOSTFR Phileas Fogg, gentleman britannique épris de modernité, fait le pari contre les membres de son club de réussir à faire le tour du monde en 80 jours en employant les transports alors les plus modernes : train, ballon, bateau… Il est accompagné dans son périple par son fidèle valet français Passepartout et par une jeune princesse indienne rencontrée en chemin.Grand classique du film d’aventure et véritable triomphe public, ce Tour du monde remporte l’Oscar du meilleur film en 1957. Belle de Jour adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 14 84 49 https://www.belledejour.org/

