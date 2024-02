Jules Verne Villa du Temps retrouvé Cabourg, samedi 2 mars 2024.

Jules Verne Villa du Temps retrouvé Cabourg Calvados

Vendredi

À travers une sélection de romans d’anticipation et d’utopie, connus et méconnus du grand public, de maquettes, de plans et de reconstitutions en 3D de machines extraordinaires, l’exposition montre comment le caractère science fictif de l’œuvre du célèbre écrivain/de Jules Vernes est aux racines de la science-fiction et de la pop culture.

Inclus dans le prix d’entrée.

À travers une sélection de romans d’anticipation et d’utopie, connus et méconnus du grand public, de maquettes, de plans et de reconstitutions en 3D de machines extraordinaires, l’exposition montre comment le caractère science fictif de l’œuvre du célèbre écrivain/de Jules Vernes est aux racines de la science-fiction et de la pop culture.

Inclus dans le prix d’entrée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-11-11

Villa du Temps retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré

Cabourg 14390 Calvados Normandie

L’événement Jules Verne Cabourg a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge