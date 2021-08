Jules Julo & DJ Ketchup Afro Atelier des artistes en exil, 21 août 2021, Paris.

Jules Julo & DJ Ketchup Afro

Atelier des artistes en exil, le samedi 21 août à 20:30

Entre musique afro et folk, Jules Julo revisite les sonorités de son Afrique natale. Coupé de la scène musicale en raison du confinement, il retrouve ses musiciens et la scène pour nous parler de paix (diane tane), d’amour, de famille et d’une grande Afrique juste et unie. Avec Jules Julo* (Guinée) au chant, Hamza Boussaoula* (Sahara occidental) à la basse, Moustapha Dia (Sénégal) au clavier, Sekou Kanté* (Guinée) au clavier, Waly Saho* (Gambie) aux percussions. Originaire d’Angola, DJ Ketchup Afro* propose des sets vibrants, aux sons et rythmes de l’Angola, entre kuduro, afrobeat et afro- house. *membre de l’atelier des artistes en exil

Participation libre

Party en exil

Atelier des artistes en exil 6 rue d'Aboukir 75002 Paris



