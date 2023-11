Jules Jassef et Léo Jassef Le Baiser Salé Paris, 11 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 11 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant Tarif web : 16 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 11 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Une soirée avec un duo atypique, deux frères, qui inspire la liberté et l’improvisation!

Riches d’une étroite complicité depuis leur plus jeune âge, Léo et Jules Jassef poursuivent leur collaboration déjà fructueuse en proposant un duo atypique.

Ils explorent ensemble de nombreux langages, mêlant leurs compositions à celles de leurs illustres aînés pour créer ce programme aussi varié que cohérent, où la liberté et l’improvisation tiennent une place prépondérante. Passant de la douceur à l’âpreté, n’ayant pas peur des transitions abruptes mais sans jamais perdre de vue la fluidité, ils s’amusent avec les timbres de leurs deux instruments qui semblent alors n’en former plus qu’un.

Leur connaissance mutuelle et leurs inspirations communes créent cette nouvelle pâte novatrice qui nous invite plus que jamais à plonger dans des sonorités que l’on pourrait presque déjà̀ qualifier de « jassefiennes ».

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-jules-l-o-jassef-jazzdedemain-19h00

JULES JASSEF & LÉO JASSEF