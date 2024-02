Jules Jassef en concert Le Baiser Salé Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 17 EUR

Tarif web : 22 EUR

Entouré de ses amis musiciens Jules propose une musique intimiste, faite de simples mélodies et d’idées. D’un temps qui se dilate, se rétracte pendant lequel les jeunes musiciens s’éprennent d’un jeu d’interactions musicales.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Jules Jassef