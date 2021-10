Marseille Lollipop Music Store Bouches-du-Rhône, Marseille JULES HENRIEL (Parade) Lollipop Music Store Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lollipop Music Store, le vendredi 22 octobre à 18:30

Jules c’est le chanteur charismatique de Parade, groupe pop rock emblématique de la scène marseillaise. Quand il est en solo, la musique de Jules n’est guère différente. Un peu plus folk mais tout aussi habitée ! [https://www.youtube.com/watch?v=JE5BtxDLUmM](https://www.youtube.com/watch?v=JE5BtxDLUmM) Pour l’occasion, en partenariat avec les Avinturiers et Notre Cave du Mont, une cuvée “Parade Collector” vous sera proposée (bouteille vin rouge Les Amouriers) Vous pouvez également le retrouver avec le groupe Parade en concert avec The Liminanas mercredi 20 Octobre à l’Espace Julien [https://www.facebook.com/events/639750830252782](https://www.facebook.com/events/639750830252782) Entrée libre et dans le respect de la règlementation sanitaire en cours Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase à 19h30 précises – Fermeture à 22h

Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2 €

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille

2021-10-22T18:30:00 2021-10-22T22:00:00

