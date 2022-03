Jules Henriel Atelier L’Aronde, 25 mars 2022, Marseille.

Jules Henriel

Atelier L’Aronde, le vendredi 25 mars à 19:30

Jules Henriel, connu par un certain nombre d’entre vous comme le chanteur du groupe Parade, débarque à l’atelier pour le retour de la musique et on ne pouvait pas avoir plus de chance! Sa gratte et sa voix comme offrande, on reprend les concerts sous le signe de l’émotion. Soyez là. Entrée libre. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, allez jeter une oreille: [https://www.facebook.com/Jules.Henrieel](https://www.facebook.com/Jules.Henrieel)

Entrée libre

Atelier L’Aronde 95 rue Consolat, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



