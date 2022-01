Jules Henriel / Ask the light L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les concerts debout reprennent bientôt, en attendant super plateau à l’intérmédiaire vendredi avec Jules Henriel et Ask The Light **Jules Henriel** (pop folk, mars) Jules c’est le chanteur charismatique de Parade, groupe pop rock emblématique de la scène marseillaise. Quand il est en solo, la musique de Jules n’est guère différente. Un peu plus folk mais tout aussi transportante. **Asl The Light** (post punk/ dream pop, mars) Formé en 2018, il est composé d’Olivier Boutry (voix / guitares) et Olivier Loubet (basse / sampler). Fortement influencé par la scène de Manchester du début des 80’s, Ask The Light s’inscrit dans la mouvance des groupes comme The Durutti Column, Section 25, Joy Division/New Order, The Wake. [https://www.youtube.com/…/UCb…/featured](https://www.youtube.com/…/UCb…/featured) [https://askthelight.bandcamp.com/](https://askthelight.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/askthelight](https://www.facebook.com/askthelight) jauge assise. pense à ton pass. ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

