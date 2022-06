Jules Grandjouan, de l’Assiette au beurre à Nantes la grise, tome 3 Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jules Grandjouan, de l’Assiette au beurre à Nantes la grise, tome 3 Médiathèque Espace Jacques Demy, 18 septembre 2022, Nantes. 2022-09-18

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Jules Grandjouan à travers les collections de la Bibliothèque : de ses caricatures dans l’Assiette au beurre, magazine satirique du début du 20e siècle, aux planches imaginées pour un troisième volet de Nantes la grise, en passant par les dessins originaux qu’il a consacré à la danseuse Isadora Duncan. Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Adresse 24 Quai de la Fosse Ville Nantes lieuville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Departement Loire-Atlantique

