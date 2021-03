PLAISIR Espace Coluche Plaisir JULES ET MARCEL Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

JULES ET MARCEL Espace Coluche, 15 décembre 2021-15 décembre 2021, PLAISIR. JULES ET MARCEL

Espace Coluche, le mercredi 15 décembre à 20:30

L’histoire de l’éternelle amitié entre Marcel Pagnol et Raimu, son acteur fétiche Tout commence en 1929 lorsqu’un certain Marcel Pagnol, jeune auteur provincial encore inconnu frappe timidement à la porte de la loge d’un certain Jules Muraire alias « Raimu », star montante de la scène théâtrale comique française, pour lui proposer le manuscrit d’une certaine pièce intitulée « Marius »… Jules et Marcel reprennent souffle et vie au travers de leur correspondance retrouvée dans les archives familiales. Leur joute épistolaire joyeusement féroce donne au public l’occasion de redécouvrir ces deux géants sous un angle plus humain. C’est aussi l’occasion d’entendre Marcel Pagnol dont la parole était rare, préférant selon ses propres mots « faire parler les autres ». La présence de Nicolas Pagnol qui signe la mise en scène intensifie évidemment l’émotion véhiculée par le spectacle et lui confère une saveur toute particulière. Du rire, des engueulades et de l’émotion au programme! Adaptation Pierre Tré-Hardy d’après les correspondances retrouvées dans les archives familiales, mise en scène Nicolas Pagnol avec Frédéric Achard, Gilles Azzopardi, Christian Guérin En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 9,00€

THEÂTRE Durée : 1h20 Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T20:30:00 2021-12-15T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Plaisir Autres Lieu Espace Coluche Adresse 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE Ville PLAISIR