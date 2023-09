Jules et Jo : rencontre avec Alexis Salatko Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le mardi 05 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne sur billetweb

Dans le cadre de Monte le son, Alexis Salatko s’entretiendra avec Sophie Lombard à la bibliothèque Benoîte Groult.

Paru chez Denoël, ce portrait croisé du réalisateur Jules Dassin et de son fils Joe Dassin, disparu au sommet de sa gloire, à 41 ans est un hommage bouleversant d’un père à son fils qu’il évoquait tous les 20 août. On y voit deux conceptions différentes du métier d’artiste. Cette relation père fils hors du commun nous plonge dans les coulisses des tournages de Jules et des concerts de Joe. Trajectoire fascinante des Dassin père et fils, grand cinéaste américain descendant de Samuel Dassin juif d’Odessa qui tenta sa chance en Amérique. Jules retraversa l’atlantique et s’installa en Europe avec sa famille pour fuir le maccarthysme.

Un hommage au cinéma et au showbizness.

Une séance de dédicaces aura lieu après la rencontre. Un comptoir de vente sera assuré par la Librairie d’Odessa

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/jules-et-jo

