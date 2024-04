Jules César Théâtre du Capitole Toulouse, vendredi 21 février 2025.

Jules César Jules César vient de vaincre Pompée en Égypte. Mais il doit faire face au souverain égyptien Ptolémée, lui-même en conflit de pouvoir avec sa soeur Cléopâtre. 21 février – 2 mars 2025 Théâtre du Capitole De 10 à 125€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-02-21T19:00:00+01:00 – 2025-02-21T22:50:00+01:00

Fin : 2025-03-02T15:00:00+01:00 – 2025-03-02T18:50:00+01:00

C’est aux célèbres amours de César et Cléopâtre que l’on doit la fin heureuse du plus inspiré des opéras de Haendel. Les airs se succèdent avec une inépuisable invention mélodique, les nombreux rebondissements font balancer l’action entre épisodes burlesques et scènes pathétiques. Pour l’entrée au répertoire de ce chef-d’oeuvre baroque, une distribution prestigieuse rivalise de virtuosité ; Christophe Rousset et ses Talens Lyriques font flamboyer une musique qui n’a aucun secret pour eux, tandis que Damiano Michieletto, qui fait ses débuts sur notre scène, signe une mise en scène d’une sombre beauté.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://opera.toulouse.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole

opéra Haendel

Jules César, coproduction Opéra national du Capitole / Théâtre des Champs-Elysées / Oper Leipzig / Opéra national de Montpellier / Teatro dell’Opera di Roma, 2022. © Vincent Pontet