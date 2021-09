Izernore Musée archéologique d'Izernore Ain, Izernore Jules César s’est-il arrêté à Izernore ? Musée archéologique d’Izernore Izernore Catégories d’évènement: Ain

Laissez-vous embarquer, sous la conduite du loufoque Pierre-Yves Constant, docteur ès « Monuments Hystériques », dans une visite théâtralisée et décalée sur les traces de Jules César, à travers les ruelles d’Izernore jusqu’aux vestiges du temple gallo-romain. Avec Pierre-Yves Constant le scoop historique est toujours dans l’air ! Entre informations sérieuses et guide farfelu, on se perd dans les dédales de la logique ou bien de l’étrange…

Gratuit

Musée archéologique d'Izernore Place de l'Eglise, 01580 IZERNORE Izernore Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

