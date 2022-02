JULES CÉSAR Montpellier, 5 juin 2022, Montpellier.

JULES CÉSAR Montpellier

2022-06-05 19:00:00 – 2022-06-05 22:30:00

Montpellier Hérault

Ne manquez pas l’Opéra « Jules César » à l’Opéra Comédie !

Portant l’opera seria à son apogée, notre génial Saxon s’en donne à coeur joie à dépeindre les amours volages de Cléopâtre et Jules César. La première séduit le second par intérêt, mais finit par succomber à ses charmes, sentiment que le conquérant romain ne tarde pas à partager à son tour, sur fond de course au pouvoir entre Cléopâtre et Ptolémée, de désir de vengeance de Sextus et de rivalité entre Ptolémée et Achilla. Que l’on se rassure, guerre d’Egypte et chamailleries politiques se terminent bien : César et sa dulcinée triomphent à Alexandrie, passion et pouvoir se conjuguent avec sensibilité et panache, illustrés par une série d’airs tous plus enthousiasmants les uns que les autres. Dans la fosse de l’opéra, vous aurez plaisir à retrouver Philippe Jaroussky à la direction de son ensemble Artaserse, après Il primo omicidio de Scarlatti en mai dernier.

Durée : ± 3h30 avec entracte

Pass sanitaire obligatoire

Opéra en 3 actes composé en 1723

Livret adapté par Nicola Francesco Haym, du Giulio Cesare in Egitto, représenté à Venise en 1675 (Giacomo Francesco Bussani / Antonio Sartorio).

Création le 2 mars 1724 au Haymarket Theatre de Londres

Chanté en italien, surtitré en français

Montpellier

