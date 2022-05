Jules Box en concert

Jules Box en concert, 28 mai 2022, . Jules Box en concert

2022-05-28 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-28 22:30:00 Pour clore le festival sur un mode festif, rien de mieux que ce que Jules a concocté pour le public….

Réservez très vite Ce n’est pas avec le Vilain Orchestra que Jules se produit mais avec d’autres comparses pour un concept inédit, interactif avec le public autour de la chanson populaire.

Bains Douches dernière mise à jour : 2022-04-07 par

