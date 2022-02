JUL Stade Vélodrome, 4 juin 2022, Marseille.

JUL

Stade Vélodrome, le samedi 4 juin à 20:00

Suite aux restrictions sanitaires imposées par le gouvernement dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19, nous sommes dans l’obligation de procéder au report du concert de Jul initialement prévu le 06 juin 2020 et déjà reporté au 26 juin 2021 au Stade Orange Vélodrome. Après concertation avec les différentes parties, une date de report a pu être trouvée : le concert aura donc finalement lieu le 04 juin 2022 au Stade Orange Vélodrome. Les billets préalablement achetés pour la date du 06 juin 2020 et du 26 juin 2021 restent valables pour la date de report. Les spectateurs qui ne pourraient pas se rendre au concert reporté sont invités à se manifester auprès de leur point de vente pour procéder à un remboursement jusqu’au 26 octobre 2021 inclus. Nous vous remercions de votre compréhension et nous excusons pour la gêne occasionnée. D’Or et de Platine, Zouave, Believe Live et Adam Concerts.

Stade Vélodrome 3 Bd Michelet, 13008 Marseille Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T20:00:00 2022-06-04T23:00:00