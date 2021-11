JUKEBOX MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 1 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 1 décembre 2021

de 19h30 à 21h

payant

Prenez les commandes de la bonde-son de la soirée en choisissant parmi 100 tubes, la chanson qui activera les danseur·euse·s et déclenchera une chorégraphie…

Le principe ? Le public prend les commandes de la bande-son de la soirée en choisissant leur chanson parmi 100 tubes. La chanson la plus plébiscitée active les danseur·euse·s aligné·e·s en fond de scène, tel un jukebox vivant, et déclenche une chorégraphie à chaque fois différente. Faites votre spectacle !

***

JUKEBOX est le monde entier, coupé en morceaux et remonté grâce aux corps et aux chansons. La grammaire symbolique de la pièce ressemble au miroir de Dionysos, fatal instrument de distraction et de création absolue. La légende nous raconte de Dionysos enfant trompé par des jouets que les Titans lui offrirent, par le miroir surtout. Le dieu enfant au lieu de son image voit le monde entier dans le miroir. En tirant profit de sa stupeur, les Titans l’assaillirent et le déchiquetèrent. Le miroir aussi se cassa en innombrables morceaux et de ces morceaux naquit le monde de la multiplicité – où chaque morceau garde, reproduite dans sa partialité, l’unité de la vision originaire.

De la même façon, chacun des cent morceaux de JUKEBOX est un fragment de l’écriture chorégraphique qui reflète le monde dans sa multiplicité. La réalité se dit de plusieurs façon…cent au moins. Et dans ce cas se dit par le truchement de neuf excellents interprètes, très différents entre eux, mais maintenus ensemble grâce aux fils invisibles de l’attraction et de la répulsion. La composition chorégraphique de Serena Malacco est constituée par une puissante uniformité de style dans la variété des atmosphères, en soulignant que, dans la danse contemporaine, on ne rejoint pas la pureté seulement par abstraction. La composition reflète le monde, en mettant en scène le geste naturel et inconscient qui joue avec la musique légère.

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien Paris 75006

10 : Mabillon (137m) 4, 10 : Odéon (143m)



Contact : MPAA 01 46 34 68 58 saint-germain@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/programmation/jukebox 0146346858 saint-germain@mpaa.fr

Date complète :

2021-12-01T19:30:00+01:00_2021-12-01T21:00:00+01:00

