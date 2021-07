Jukebox Genève Saint-Gervais Genève, 8 septembre 2021-8 septembre 2021, Genève.

Si j’habite Genève, La Chaux-de-Fonds, Fribourg ou Nyon, quelles sont les paroles qui me traversent du matin au soir? L’équipe de l’Encyclopédie de la parole circule de ville en ville, enrôlant collecteurs et collectrices locales, pour tenter de répondre à cette question. Formulations, mélodies, accents, timbres et autres phénomènes de la langue sont capturés au vol, aussi bien dans la rue qu’au travail, à la maison, dans les transports en commun, au téléphone, à la télévision, sur internet… Retranscrits pour être reproduits par une comédienne locale capable de tout «rejouer» à la demande du public, qui choisit l’ordre et les thèmes, ces enregistrements résonnent les uns avec les autres pour former une performance chaque soir différente. Après Saint-Pétersbourg, Rome, Cagliari ou Conakry, Jukebox vient délier les langues au bout du Léman. **Conception** Encyclopédie de la parole **Direction artistique** Élise Simonet **Mise en scène** Joris Lacoste **Dramaturgie et coordination de la collecte** Romain Daroles et Louis Bonard **Avec** Julia Perazzini **Une création 2020 en coréalisation avec la Bâtie – Festival de Genève**

Plein tarif : CHF 30.- / Tarif réduit : CHF 20.- / Tarif spécial : CHF 15.- / Tarif festivalier : CHF 7.-

Alors là c’est tout simple et en même temps archi-compliqué. En gros, tu demandes à une comédienne de te « faire Genève », vocalement, et elle y arrive, même si ça paraît impossible.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève



