Juke Boys Band (Karaoké live version enfants), 26 août 2022, .

Juke Boys Band (Karaoké live version enfants)



2022-08-26 – 2022-08-26

Demandez vos tubes et ils chanteront pour vous! Proposez votre chanson et allez au micro avec eux! Le célèbre concept de notre ami Mathieu Launay est cette fois-ci proposé pour les enfants! L’ambition reste la même, transformer la terrasse en une chorale immense et joyeuse.

Au Champ Commun à 18h – Prix libre.

