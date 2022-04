Jujustu Kaisen Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Lorsqu’il était enfant, Yuta Okkotsu a vu son amie Rika Orimoto perdre la vie dans un terrible accident. Depuis, Rika vient hanter Yuta qui a même souhaité sa propre mort après avoir souffert des années de cette malédiction. Jusqu’au jour où le plus puissant des exorcistes, Satoru Gojo, l’accueille dans l’école d’exorcisme de Tokyo. Tandis que Yuta trouve enfin un nouveau sens à sa vie, une menace plane sur le monde. En effet, quelqu’un projette de déchaîner un millier de malédictions sur Shinjuku et Kyoto pour exterminer tous les non-exorcistes…

Tarif habituel

1h 45min / Animation , Action , Drame , Fantastique De Sung-ho Park Par Hiroshi Seko , Gege Akutami Avec Alexandre N’Guyen , Alice Orsat , Audrey Sourdive Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

