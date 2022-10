« Juive-Arabe », en-quête d’identité Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’évènement: île de France

« Juive-Arabe », en-quête d’identité Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 1 février 2023, Paris. Le mercredi 01 février 2023

de 19h00 à 21h00

. payant 8 € / 6 € (réduits* et Amis du mahJ) *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d’un justificatif en cours de validité

Rencontre avec Cléo Cohen, auteure de la série documentaire radiophonique Juive-Arabe, comment je me suis réconciliée avec mes identités, Sonia Fellous (IRHT – CNRS), et Yohann Taïeb, linguiste Précédée de l’écoute du premier épisode de la série Être Juive-Arabe, c’est possible ? Après avoir questionné ses grands-parents, originaires d’Algérie et de Tunisie, dans le film Que Dieu te protège (2021), Cléo Cohen poursuit ses recherches sur les traces de la part oubliée des juifs du Maghreb au travers d’un documentaire radiophonique. Interrogeant les raisons de ce refoulement, elle sollicite le regard de chercheuses, et croise le chemin de plusieurs jeunes gens qui partagent sa quête d’une réconciliation de ces deux identités apparemment antagonistes. En partenariat avec France Culture Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : 0153018660 info@mahj.org https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/

