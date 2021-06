Juin l’utile à l’agréable : Pop Soul Chanson Von Pourquery Audincourt, 13 juin 2021-13 juin 2021, Audincourt.

Juin l’utile à l’agréable : Pop Soul Chanson Von Pourquery 2021-06-13 – 2021-06-13

Audincourt 25400 Audincourt

Programme proposé par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Avec Thomas de Pourquery & les musiciens du Conservatoire du Pays de Montbéliard.

Pour cette nouvelle création, le Moloco, le Conservatoire du Pays de Montbéliard et Cyclop Jazz Action redimensionnent le projet en mode guinguette, autour du bouillant.

Thomas de Pourquery, phénomène de la scène française.

Thomas de Pourquery, direction artistique, claviers, voix et sax

David Aknin, batterie

Sylvain Daniel, basse

Chœur des classes CHAM du collège Lou Blazer de Montbéliard dirigé par Vincent Nommay

Quintette à vent et quatuor à cordes du Conservatoire

Arrangements : Cyril Michaud

Le Conservatoire du Pays de Montbéliard en coproduction avec Le Moloco et Cyclop Jazz Action.

Avec le soutien du Département du Doubs et de Pays de Montbéliard Agglomération.

> Entrée libre

> Audincourt – La Guinguette du Moloco

> Porgamme « Juin l’utile à l’agréable » disponible en téléchargement ci-dessous

+33 038194778 https://conservatoire.agglo-montbeliard.fr/

