Montbéliard 25200 Montbéliard Proposé par le Conservatoire du Pays de Montbéliard. Deux barytons tombent le masque et font résonner les grands airs écrits pour cette voix particulière. Les ténors n’auront qu’à bien se tenir. Au programme :

– W.A Mozart

– G. Bizet

– C. Gounot

– R.Wagner Christophe Beck et Antoine Bossard, voix

Kotona Sukurai, accompagnement piano

Classe de Nicholas Isherwood > 19h Temple St Martin

> Entrée libre

Lieu Montbéliard Adresse Temple St Martin 5 Place Saint-Martin Ville Montbéliard lieuville 47.51004#6.79698