Seloncourt 25230 Seloncourt Le Conservatoire et le service Animation du patrimoine vous proposent une soirée en deux temps : une visite guidée et un concert. Nous vous invitons à découvrir « l’esthétique galante » qui met l’accent sur la séduction mélodique, la variation ornementale ainsi que la virtuosité. Au programme : N. Paganini, G.W. Gluck, N. Coste, M. Giuliani

Fabrice Pourchot, hautbois, cor anglais

Evan Vercoutre, guitare

François Costagliola, récitant > Entrée libre

> Seloncourt Eglise St Laurent

> 18h Visite de Seloncourt et son église

> 19h Concert

