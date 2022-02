Juin en amateurs Marseille 2e Arrondissement, 2 juin 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Juin en amateurs Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement

2022-06-02 – 2022-06-19 Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Convaincu de la nécessité d’accompagner et de rendre visibles la vitalité et la diversité des pratiques théâtrales amateurs, le Théâtre Joliette organise chaque année un temps fort dédié aux amateurs. À la fois sur le site de la Joliette et à la salle de Lenche – lieu-dit de confection, ce rendez-vous donne à voir le travail engagé tout au long de la saison.



• L’Atelier permanent de pratique amateur

Depuis de nombreuses années, le Théâtre Joliette propose aux personnes désireuses d’expérimenter le théâtre deux ateliers permanents de pratique conduits par le duo Vincent Franchi & Marc Menahem et par Haïm Menahem. Des rendez-vous hebdomadaires pour pratiquer, lire, dire et jouer le théâtre. Juin en amateurs permet de porter sur scène le travail de ces deux groupes.



– atelier amateur d’Haïm Menahem (petite salle)

jeudi 09 juin – 20h

vendredi 10 juin – 18h



– atelier amateur du lundi Vincent Franchi et Marc Menahem (grande salle)

vendredi 10 juin – 20h

samedi 11 juin – 19h



• En partenariat avec la FNCTA

Complice de longue date le Théâtre Joliette accueille chaque année la FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation), qui développe un festival de théâtre amateur, déployé au sein d’une pluralité de structures culturelles.



jeudi 02 juin à 18h30

vendredi 03 juin à 18h30

programmation à venir



• L’Atelier éphémère / Cie en résidence longue

Cette saison, Clara Le Picard, dont la Compagnie à table est en résidence longue au Théâtre Joliette, a le plaisir de proposer une aventure singulière à une dizaine de comédien·ne·s amateur·trice·s séniors de la troupe marseillaise du Théâtre Corail. Elle adapte le texte de l’autrice Rébecca Piednoir, H.S Héros Super. Une création à découvrir lors de deux soirées au Théâtre Joliette.



jeudi 02 juin à 20h

vendredi 03 juin à 20h + avant plateau rencontre avec l’autrice et projection de Caterpillar



• Accompagnement ciblé

Depuis 2017, le Théâtre Joliette, en collaboration avec la FNCTA, développe un volet spécifique d’accompagnement de deux compagnies amatrices sélectionnées en région. Ces compagnies bénéficient de temps privilégiés avec des professionnel·le·s et avec Haïm Menahem, le directeur du théâtre, ainsi que d’un parcours de spectateur.

En 2021-2022, les compagnies sélectionnées sont : La Cabre d’Or et Les mouches du Coche.

Elles travaillent à la création de deux pièces de théâtre contemporain présentées dans la salle de Lenche.



– Comme un Tango de Laurence Sendrowicz – Cie La Cabre d’or

samedi 11 juin à 16h

dimanche 12 juin à 15h



– Le roi de haut en bas de Guy Foissy – Cie Les Mouches du Coche

samedi 18 juin à 16h

dimanche 19 juin à 15h



Programmation en cours…

Temps fort dédié aux pratiques théâtrales amateurs.

https://www.theatrejoliette.fr/programmation/21-22

dernière mise à jour : 2022-01-25 par