Juin & Choeurs Basques : Haiz’egoa Vieux-Boucau-les-Bains, 4 juin 2022, Vieux-Boucau-les-Bains.

Juin & Choeurs Basques : Haiz’egoa Vieux-Boucau-les-Bains

2022-06-04 – 2022-06-04

Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Rendez-vous au Fronton de Vieux-Boucau pour passer un bon moment au rythme de la cinquantaine de chanteurs et musiciens.

Avec un répertoire majoritairement basque (tradition et création), sans oublier des titres provenant d’horizons divers (russe, anglais, espagnol, français, africains, hongrois…), vous partirez pour un voyage alternant des chants a cappella accompagnés d’un accordéoniste, de deux guitaristes et de deux percussionnistes (pandero et cajón).

Rendez-vous au Fronton de Vieux-Boucau pour passer un bon moment au rythme de la cinquantaine de chanteurs et musiciens.

+33 5 58 48 13 47

Rendez-vous au Fronton de Vieux-Boucau pour passer un bon moment au rythme de la cinquantaine de chanteurs et musiciens.

Avec un répertoire majoritairement basque (tradition et création), sans oublier des titres provenant d’horizons divers (russe, anglais, espagnol, français, africains, hongrois…), vous partirez pour un voyage alternant des chants a cappella accompagnés d’un accordéoniste, de deux guitaristes et de deux percussionnistes (pandero et cajón).

@haizegoa

Vieux-Boucau-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-25 par