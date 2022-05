Juin au Tiers Lieu d’Azun Aucun Aucun Catégories d’évènement: 65400

Aucun 65400 Programme et actus du Tiers lieu d’Azun disponible sur le Facebook et en photo sur cette page. Le Tiers-lieu d’Azun, c’est l’ancienne école. Vous le savez déjà, non ?

C’est l’ancienne école d’Aucun qui s’est envolée pour se poser un peu plus loin. Plutôt que de s’écailler, la peinture jaune des deux classes fait peau neuve. L’école se transforme en un tiers lieu : un lieu qui n’est ni la maison ni le travail ; un espace ouvert à tous, permettant de se rencontrer, d’échanger et de créer ensemble.

Le Tiers Lieu d'Azun, géré par l'association d'Azun aux Autres, comprend une épicerie participative et un café associatif. Ce dernier s'adresse à la fois aux habitants et aux personnes de passage. Le lieu est ouvert pendant les activités régulières. tierslieuvaldazun@gmail.com +33 7 83 52 26 93

