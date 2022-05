Juin 2022 au Pôle Numérique Gourdon, 1 juin 2022, Gourdon.

Juin 2022 au Pôle Numérique Gourdon

2022-06-01 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-30

Gourdon 46300 Gourdon

COURS, FORMATIONS et ATELIERS EN JUIN :

• LES LUNDIS WINDOWS :

> de 10h à 11h30

Perfectionnement thématique sur l’environnement de Windows 10 et 11 (Inscription pour un cycle d’ateliers d’un semestre)

– Compte Google

• LES LUNDIS INITIATION

> de 15h à16h30 : Initiation à l’outil Informatique (Inscription pour un cycle d’ateliers d’un semestre)

Bases informatiques (éléments ordinateur et périphériques, souris clavier)

Qu’est ce que le Bureau Windows ? Fonction de la barre de tâches

Qu’est ce que le Menu Démarrer

Qu’est ce qu’une fenêtre ?

LES MARDIS FABLAB :

> de 10h à 12h – les 14 et 21/06

Ateliers créatifs réalisés à l’aide des machines outils du FabLab et orientés sur le recyclage

– Sac à saucisson – Création de pochons brodés pour l’apéro, à l’aide de la brodeuse numérique pro 6 fils.

> de 14h30 à 17h – les 14 et 21/06 Ateliers créatifs réalisés à l’aide des machines outils du FabLab et orientés sur le recyclage

– Entre amis… Création de planche de présentation apéro en bois à l’aide de la découpe laser

• LES MERCREDIS FORMATION : de 9h30 à 12h

Formation sur les machines du FabLab (découpe laser, brodeuse numérique pro 6fils, impression 3D, Arduino. Sur rendez vous.

• LES RENDEZ-VOUS CV : le 23/06 de 10h à 12h

Atelier GRATUIT de modernisation et d’impression de CV pour les demandeurs d’emploi, afin de les accompagner dans la mise en forme et la découverte d’outils en ligne (CVDesignR) pour la réalisation de CV modernes et professionnels. (Pensez à vos identifiants Pôle Emploi/mail/clé USB…)

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie des 17, 18 et 19 juin 2022, le Pôle numérique participe à l’évènement en partenariat avec la

Maison du Piage de Fajoles.

• Mercredi 15 Juin

> de 10h à 12h : Ateliers enfants

Dessin de hiéroglyphes et gravure sur bois à l’aide de la découpe laser (à partir de 6 ans) – sur inscription

> de14h30 à 17h : Ateliers enfants

Découverte de jeu vidéo libre sur le thème de l’archéologie

(à partir de 10 ans) – sur inscription

Fab Lab hors les murs :

• Vendredi 17 Juin de 10h à 12h

Animation découverte 3D

à la Maison du Piage à Fajoles

Venez découvrir le scanner et l’impression 3D avec pour exemple le scan d’objets de l’espace muséal

du Piage à Fajoles.

Sur inscription

Animations découverte, Cours, Formations, Ateliers, Découvertes, Créations ……

Ateliers sur inscription, dans le respect des règles sanitaires en vigueur

©Ph_D_MG_5349

Gourdon

dernière mise à jour : 2022-05-25 par