Juillet 2021 à la BIG Gourdon, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Gourdon.

Juillet 2021 à la BIG 2021-07-01 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-31

Gourdon Lot

Les normes sanitaires imposant des jauges limitées, toutes les animations proposées sont sur inscription et dans le respect des gestes barrière, avec port du masque.

Festival Chez Léo à la BIG :

Mais pas que !!!

• Samedi 3 Juillet

> 13h30 «Jouer avec les mots» : Atelier d’écriture animé par Céline Caussimon

> 16h : Vernissage de l’exposition de Peintures de Laurent Zunino

> 17h : «Une heure avec … Léo Ferré», par la comédienne Sylvie Maury et le pianiste Philippe Gelda

> 18h15 : «Infini B» par le comédien Laurent Perez et le pianiste Philippe Gelda

• Vendredi 9 Juillet

> 17h : «Autrement tout» performance artistique de Claude Yvans

• Dimanche 11 Juillet

> 15h : «Au début était la musique», conférence de Colette Brogniard

Partir en Livre

«Lac et merveilles»

Retrouvez la Bibliothèque de Gourdon (BIG)

au bord du Lac Écoute s’il pleut

• Jeudi 22 Juillet

> de 10h à 12h : Lectures d’albums et de kamishibaï

> de 13h à 17h : Installez-vous confortablement sur l’herbe ou sur des transats, la BIG fournit romans, presses et BD.

Et sur le réseau…

• Lectures en musique (avec le musicien Stéphane Routtier) à l’EHPAD de Saint Germain du Bel Air

• Jeudi 8 Juillet : Portage à domicile à Concorès

• Mardi 13 Juillet : Lectures à l’ALSH de Saint Germain du Bel Air sur le thème de la Préhistoire

• Jeudi 22 Juillet : «Partir en livre» sur la journée, au plan d’eau de Saint Germain du Bel Air, «Mers et merveilles». • Jeudi 29 Juillet : Randonnée contée dans le Frau à Peyrilles avec ALSH de Saint Germain du Bel Air sur le thème «Autour de moi…»

(Renseignements : 05.65.24.59.43)

Expo, ateliers, pour petits et grands, lectures, …….

©CCQB

dernière mise à jour : 2021-06-25 par