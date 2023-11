Atelier cuisine des fêtes à l’Ecomusée Juillé Saulgé, 8 décembre 2023, Saulgé.

Saulgé,Vienne

Avant les fêtes l’écomusée propose un atelier cuisine avec des recettes gourmandes mais faciles à réaliser et à refaire. L’atelier s’achèvera par une pause gourmande à partir des recettes préparées.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 17:00:00. .

Juillé Saulgé, à l’Ecomusée de Juillé

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the run-up to the festive season, the ecomuseum is offering a cooking workshop with gourmet recipes that are easy to make and repeat. The workshop will end with a gourmet break based on the recipes prepared

En vísperas de las fiestas, el ecomuseo propone un taller de cocina con sabrosas recetas fáciles de hacer y repetir. El taller finalizará con una pausa gastronómica basada en las recetas preparadas

Vor den Feiertagen bietet das Ecomusée einen Kochworkshop mit leckeren Rezepten an, die einfach zuzubereiten und nachzukochen sind. Der Workshop endet mit einer Schlemmerpause anhand der zubereiteten Rezepte

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP