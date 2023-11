Stage Vannerie aléatoire d’une journée à l’Ecomusée avec Gauthier Juillé Saulgé, 3 décembre 2023, Saulgé.

Saulgé,Vienne

Envie de découvrir la vannerie aléatoire ? Elle permet de découvrir les plantes propices à être tressées. Précédé d’un temps de reconnaissance des plantes suivi du temps de création en intérieur..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Juillé Saulgé, à l’Ecomusée de Juillé

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Want to discover random basketry? Discover plants that are suitable for weaving. Preceded by a time of plant recognition, followed by a time of indoor creation.

¿Quiere descubrir la cestería al azar? Descubra qué plantas son las más adecuadas para ser tejidas. Precedido de un tiempo para identificar las plantas, seguido de tiempo para crear en el interior.

Lust, die zufällige Korbflechterei zu entdecken? Sie ermöglicht es, Pflanzen zu entdecken, die sich zum Flechten eignen. Vorweg eine Zeit des Erkennens der Pflanzen, gefolgt von der Zeit des Gestaltens in Innenräumen.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP