Juilie Fuchs Aix-en-Provence, 19 novembre 2022, Aix-en-Provence.

Juilie Fuchs

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

2022-11-19 20:00:00 – 2022-11-19

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

EUR 10 37 Multi-récompensée aux Victoires de la musique, la jeune musicienne suscite, depuis ses débuts internationaux, l’enthousiasme unanime de la presse pour son « timbre clair éclatant, sa maîtrise technique et sa soif de jeu, brillant par son chant mais aussi son théâtre » (Libération). Ce soir, elle s’attaque aux airs les plus échevelés, les plus comiques et les plus émouvants de Mozart, son compositeur préféré, dont l’interprétation lui a valu tant d’éloges lors de son passage au Festival de Pâques en 2017. Les Noces de Figaro, L’enlèvement au sérail et de nombreux petits bijoux sont ponctués de symphonies écrites par le plus célèbre des compositeurs autrichiens.



● Les Siècles

● Kati Debretzeni, direction et violon

● Julie Fuchs, soprano

La voix légère et mordorée de la soprano Julie Fuchs est un éclat de cristal irradiant la nuit noire, au Grand Théâtre.

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-10 par